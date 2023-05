Ciné-débat Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Ciné-débat Bibliothèque Drouot, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 16h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Projection du film Seul sur Mars, suivi d’un débat avec Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique Aujourd’hui, nous envoyons sur Mars des rovers mais un être humain pourra-t-il un jour (sur)vivre sur la planète rouge ? Seul sur Mars fait-il référence à un futur envisageable ou à un rêve impossible ? Après la projection du film, venez discuter avec Mathilde Gaudel, une astrophysicienne et médiatrice scientifique qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

