Bagnols-sur-Cèze Gard Bagnols-sur-Cèze Projection du film GOLIATH de Fréderic Tellier suivi d’un débat sur les dangers sur les pesticides. +33 4 66 89 60 47 CINEMA LE CASINO 16 RUE DU CASINO Bagnols-sur-Cèze

