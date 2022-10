CINE DEBAT AVEC LE MÉMORIAL Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne 4.5 EUR Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Nouveauté 2022. Durée : 1h14 Projection du film d’animation « Les secrets de mon père », de Véra Belmont. Suivi d’un débat avec l’association. memorial.deportes53@gmail.com +33 2 43 08 87 35 https://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/ Place Juhel Le Vox Mayenne

