Ciné-débat avec le comédien Eddy Moniot Bibliothèque Gutenberg, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 18h30 à 21h30

gratuit

Suite à la projection du film qui l'a révélé, venez à la rencontre du comédien Eddy Moniot, lauréat du concours Éloquentia qui récompense chaque année de jeunes orateurs talentueux, permettant d'exprimer leurs idées par la force des mots.

Bibliothèque Gutenberg
8, rue de la Montagne d'Aulas
Paris 75015
Contact : 01 45 54 69 76
bibliotheque.gutenberg@paris.fr

2022-03-12T18:30:00+01:00_2022-03-12T21:30:00+01:00

