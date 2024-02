Ciné Débat avec Graines de demain Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, vendredi 1 mars 2024.

Ciné Débat avec Graines de demain Projection du documentaire suivie d’un débat Vendredi 1 mars, 18h30 Cinéma Studio 7 Auzielle Tarif à 4,50€ pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T18:30:00+01:00 – 2024-03-01T20:45:00+01:00

Fin : 2024-03-01T18:30:00+01:00 – 2024-03-01T20:45:00+01:00

Vendredi 1er mars à 18h30, projection du documentaire De l’eau jaillit le feu, suivie d’un débat animé par les membres de l’association Graines de demain. Après la rencontre, un verre sera offert aux spectateurs.

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/ https://www.facebook.com/Cinema-Studio-7-Auzielle-347983955279251/?ref=br_rs [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemastudio7.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561390237 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cinemastudio7.com »}] Cinéma

débat écologie