Ciné-débat autour du film Un pays qui se tient sage en présence de son réalisateur D.DUFRESNE Cinéma les studios, 8 novembre 2021, Brest.

Cinéma les studios, le lundi 8 novembre à 20:00

Projection du film puis débat en présence du réalisateur, journaliste et auteur David DUFRESNE. ———————————————————————————————– Bande annonce : [[https://www.jour2fete.com/distribution/un-pays-qui-se-tient-sage](https://www.jour2fete.com/distribution/un-pays-qui-se-tient-sage)](https://www.jour2fete.com/distribution/un-pays-qui-se-tient-sage) _« Tous les pays du monde sont confrontés aux violences policières._ _Pour les démocraties, c’est un enjeu devenu crucial à leur propre survie._ Le film questionne cette définition de Max Weber : _« l’État revendique le monopole de la violence physique légitime »_ _Qu’est-ce que l’État ? La violence légitime ?_ _Qui lui dispute son monopole ? Et qui en tient le récit ? »_ **David Dufresne** David Dufresne est auteur et réalisateur de documentaires. Son travail _Allô @Place_Beauvau_ a été récompensé par le Grand Prix du Jury des Assises Internationales du Journalisme. Il a publié en octobre 2019 Dernière Sommation, son premier roman (Grasset), salué par la critique. Son dernier film Le Pigalle : une histoire populaire de Paris a été soutenu unanimement par la presse. On lui doit également Hors-Jeu, Dada-Data, Fort McMoney. Il a remporté le World Press Photo 2011 catégorie oeuvre non linéaire pour Prison Valley (avec Philippe Brault). Son premier documentaire, Quand la France s’embrase, remonte à 2007 et portait sur les émeutes de 2005 et les mouvements CPE. Écrivain, David Dufresne a signé une dizaine d’ouvrages d’enquête dont On ne vit qu’une heure, une virée avec Jacques Brel (Le Seuil, 2018) et Tarnac, magasin général (Calmann Lévy, Prix des Assises du Journalisme 2012), salué comme « un petit chef d’oeuvre » par Le Monde. En 2001, il a également co-écrit Pirates et Flics du Net (Le Seuil). Longtemps reporter pour Libération et membre de l’équipe fondatrice du site d’investigation Mediapart, il est un pionnier de l’internet à la française (témoignage dans La Contre-Histoire de l’Internet, Arte, 2013), et un des auteurs du Manifeste du Web Indépendant (1997). Depuis septembre 2018 il est membre de la Commission du répertoire audiovisuel de la Scam. Filmographie de D.DUFRESNE : DOCUMENTAIRES POUR LE CINÉMA 2020 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE Long-métrage documentaire Production : Le Bureau & Jour2fête DOCUMENTA IRES TV 2019 LE PIGALLE : UNE HISTOIRE POPULAIRE DE PARIS Long-métrage documentaire, 60 min Production : Arte, Temps Noir 2015 Votez Jim Rogers Long métrage, 52 minutes Production : Arte, Toxa Sélection officielle – FIGRA 2010 Prison Valley 52 minutes Production : Arte, Upian 2007 QUAND LA FRANCE S’EMBRASE Long-métrage documentaire, 70 min Production : France 2, Yami Sélection officielle – FIPADOC 2011 WEB-DOCUMENTA IRES 2016 HORS-JEU, avec Patrick Oberli. Documentaire Production : Arte, Tamedia, RTBF, BR https ://horsjeu.football/ DADA-DATA . Expérience web à l’occasion des 100 ans du mouvement Dada Production : Arte, SSR, SRF, RTS. Grimme OnLine Award (ALL) Lovie Award du meilleur design (GB) Numix Award de la meilleure oeuvre numérique (CA) 2013 FORT McMONEY. Jeu documentaire Production : ONF, Arte, Toxa Canadian Screen Award de la meilleure production interactive pour médias digitaux (CA) Prix Gémeaux du meilleur documentaire interactif original (CA) Grand Prix Boomerang pour un site documentaire (CA) Mention spéciale du jury Visa d’Or RFI-France 24 (FR) Prix web-documentaire du FIFE (FR) Prix Savoir et Éducation des Grimme OnLine Awards (ALL) 2011 MANIPULATIONS , L’EXPÉRIENCE. Expérience web Production : France 5, Yami 2, Upian 2010 PRISON VALLEY , avec Philippe Brault. Documentaire Production : Arte, Upian World Press Photo de la meilleure oeuvre non-linéaire (NL) Meilleur Webdocumentaire au Visa pour l’Image 2010 (FR) Mention Spéciale au Doc/Fest Sheffield (GB) Prix Italia (I) Le film a été soutenu par la quinzaine des réalisateurs _**A la suite du ciné-débat D. Dufresne dédicacera ses ouvrages.**_

Tarif cinéma Art et essais

À partir d’images brutes, collectées lors de manifestations, David Dufresne propose une passionnante réflexion collective sur l’État et l’usage de la violence.

Cinéma les studios 136 rue Jean Jaurés, 29200 Brest



