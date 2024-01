Ciné-débat autour du film Un jour tu vieilliras… Centre culturel Athanor Guérande, vendredi 9 février 2024.

Ciné-débat autour du film Un jour tu vieilliras… Le CCAS de Guérande vous invite à la projection du film « Un jour, tu vieilliras… » Vendredi 9 février, 14h15 Centre culturel Athanor entrée libre

Cette projection sera suivie d’échanges avec des professionnels, des jeunes en formation et des salariés du domaine médico-social.

Un verre de l’amitié sera partagé.

« Un jour tu vieilliras… » est un film réalisé par Edouard Carrion.

Synopsis Jean Daniel a 60 ans. Cadre supérieur dans une grande entreprise, il ne lui reste que 2 ans avant de prendre sa retraite quand sa direction l’invite à s’orienter vers le mécénat de compétences pour mieux le remplacer par un collègue, plus jeune. Il intègre alors une association venant en aide aux personnes âgées. Jean-Daniel découvre alors un univers qui lui était jusqu’ici totalement étranger la vie associative. Parallèlement, Suzanne vient de perdre son mari… Avec ses souvenirs pour seul bagage, elle tente d’aller de l’avant et cherche un nouveau départ pour cette vie sans lui. Seule. Jean-Daniel et Suzanne ne se connaissent pas. Pourtant, le hasard va les réunir et changer leur destin…

Informations et réservation auprès du CCAS

11 rue des saulniers à Guérande

02.40.24.99.57

