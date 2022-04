Ciné débat autour du film « Tu nourriras le monde, l’histoire de nos plaines agricoles » La Comète Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Ciné débat autour du film « Tu nourriras le monde, l’histoire de nos plaines agricoles » La Comète, 26 avril 2022, Châlons-en-Champagne. Ciné débat autour du film « Tu nourriras le monde, l’histoire de nos plaines agricoles »

La Comète, le mardi 26 avril à 19:00

**Ciné débat autour du film « Tu nourriras le monde, l’histoire de nos plaines agricoles** », organisé par Bio de la Marne (ex Agrobio 51) Flyer en pièce jointe Mardi 26 avril – 19h à la Comète – Chalons en Champagne Débat animé par les réalisateurs Nathan Pirard et Floris Schruijer – Tarif : 5€

5 euros

Organisé par Bio de la Marne La Comète 5 Rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T19:00:00 2022-04-26T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu La Comète Adresse 5 Rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville La Comète Châlons-en-Champagne Departement Marne

La Comète Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Ciné débat autour du film « Tu nourriras le monde, l’histoire de nos plaines agricoles » La Comète 2022-04-26 was last modified: by Ciné débat autour du film « Tu nourriras le monde, l’histoire de nos plaines agricoles » La Comète La Comète 26 avril 2022 Châlons-en-Champagne La Comète Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne