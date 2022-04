Ciné-débat autour du film « Les Damnés de la Commune » Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer Calvados Ils ont eu soixante-douze jours pour renverser l’histoire. L’histoire les a emportés. Ce film raconte l’épopée des communards, celle des damnés de la Commune.

Projection suivie d’échanges avec une professeure agrégée d’histoire.

