Ciné-débat autour du film « La rivière » Saint-Vincent-de-Tyrosse, jeudi 15 février 2024.

Venez assister à la projection du film ‘La Rivière’, un documentaire traitant de la gestion de l’eau sur le territoire des Pyrénées Atlantiques, suivi d’un temps d’échange collectif pour discuter des perspectives locales

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre…

Venez assister à la projection de ce film. Vous êtes également invités à rester après pour un temps d’échange collectif EUR.

24 Av. nationale,

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15 23:00:00



L’événement Ciné-débat autour du film « La rivière » Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-01-31 par OTI LAS