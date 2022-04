Ciné-débat autour du film “De toute nos forces” Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Un ciné-débat est organisé par la Ville de Saint-Quentin au CGR de Saint-Quentin mercredi 27 avril à 19h30. Au programme :

– 20h : Projection du film “De toutes nos forces”

– 21h45 : Echanges sur le handicap physique Sur réservation auprès de handicap@saint-quentin.fr

