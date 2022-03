ciné-débat autour du film “Coming out” en présence du réalisateur Denis Parrot Sillon Lauzé, 22 mars 2022, Marvejols.

Sillon Lauzé, le mardi 22 mars à 19:30

Le Sillon Lauzé a le plaisir d’accueillir une projection débat autour du film de Denis Parrot, _Coming Out_, vendredi 25 mars 2022, en présence du réalisateur. A travers un montage de vidéos bouleversantes filmées et postées sur internet entre 2012 et 2018 par des jeunes du monde entier – annonçant, chacun.e à sa façon, son orientation sexuelle ou son identité de genre « non-conforme » à l’un.e ou l’autre de ses proches ; ce (trop) court docu absolument indispensable nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le coming out. A l’initiative de cette Projec’Sillon, le collectif TaPaGe* souhaite faire passer un message positif avec ce film à la fois intime et politique, novateur dans sa forme autant que dans son propos, factuel et sans jugement, à quelques jours de la journée internationale de visibilité transgenre (le 31 mars), en partenariat avec les assos ACVQ, SOS Homophobie et Le Planning Familial 48. * TaPaGe est un jeune collectif dédié à l’organisation d’événements féministes, culturels et festifs pour la communauté LGBTQI+ en Lozère. Coming Out est un film documentaire sorti en 2019 qui dure 63 min et sera projeté en VO sous-titrée. Réalisation : Denis Parrot Production déléguée : KMBO Coproduction : Dryade Films, Upside Films Distribution : KMBO

entrée au tirage au dé, entre 1 et 6 euros

Le Planning familial 48 en partenariat avec le collectif féministe et LGBT+ TaPaGe et SOS-Homophobie 34 propose une soirée-débat au bar asso le Sillon Lauzé de Marvejols.

Sillon Lauzé Le Pont Pessil, 48100 MARVEJOLS. Marvejols Lozère



2022-03-22T19:30:00 2022-03-22T23:00:00