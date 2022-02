Ciné-débat autour du film « A la vie » LUX scène nationale Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Ciné-débat autour du film « A la vie » LUX scène nationale, 17 mars 2022, Valence. Ciné-débat autour du film « A la vie »

LUX scène nationale, le jeudi 17 mars à 20:00 proposée par la CAF dans le cadre du REAAP, en partenariat avec le cinéma LUX LUX scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu LUX scène nationale Adresse 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Ville Valence lieuville LUX scène nationale Valence Departement Drôme

LUX scène nationale Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Ciné-débat autour du film « A la vie » LUX scène nationale 2022-03-17 was last modified: by Ciné-débat autour du film « A la vie » LUX scène nationale LUX scène nationale 17 mars 2022 LUX scène nationale Valence Valence

Valence Drôme