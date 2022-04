CINÉ-DÉBAT autour du documentaire Kurdistan, la guerre des filles Pavillon République, 26 avril 2022, Toulouse.

CINÉ-DÉBAT autour du documentaire Kurdistan, la guerre des filles

Pavillon République, le mardi 26 avril à 19:00

**CINÉ-DÉBAT autour du documentaire Kurdistan, la guerre des filles** **26 avril à 19 heures** **En présence de :** **la réalisatrice Mylène Sauloy,** **de la photographe Maryam Ashrafi et de son exposition** _**S’élever au milieu des ruines, danser entre les balles**_**,** **de Berivan Firat, porte-parole du Conseil Démocratique Kurde en France et du Mouvement des Femmes Kurdes** **et de Jérémie CHOMETTE Directeur Général Fondation Danielle Mitterrand (France Libertés)** Après la soirée du 27 mars 2021 de témoignages et de débat intitulé « Le peuple Kurde, un combat pour la liberté » et le concert organisé le 25 mars 2022 à l’occasion du Newroz, ce 3e rendez-vous nous fera davantage connaître le sort du peuple kurde écartelé entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran. Un peuple privé du droit des peuples à disposer de lui-même. Un peuple qui est la plus grande nation sans État. Victime de persécutions, 300 000 d’entre eux ont trouvé refuge en France et la Haute-Garonne représente une terre d’accueil pour plus de 300 familles kurdes. **CINÉ-DÉBAT, 26 AVRIL 2022 À 19h30** De Paris à Kobané, en Syrie, du Kurdistan de Turquie au Sinjar en Irak, Mylène Sauloy, scénariste, décrit et filme une décennie du combat des héroïnes kurdes en treillis. Berivan Firat, militante kurde et Française d’adoption, a perdu son enfant Kemal, parti combattre l’« État islamique » et tombé en Irak sous les bombes et commentera l’oeuvre de la scénariste Mylène Sauloy et de la photographe Maryam Ashrafi. Consacré pour une grande part aux combattantes kurdes en Syrie et au Kurdistan d’Irak, dédié aux survivants et victimes du conflit en cours dans ces deux pays, le nouveau rendez-vous des Chemins de la République s’attardera sur des conflits en cours que nous comprenons parfois mal. **EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHE IRANO-BRITANNIQUE MARYAM ASHRAFI** Une exposition exceptionnelle prêtée par la Fondation **Danielle Mitterrand**, de 39 photographies, superbes clichés de femmes, de combattantes contre I’obscurantisme, et intitulée **« S’élever au milieu des ruines, danser entre les balles ».** Cette exposition a reçu le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. **Vernissage 19 heures**

Ce 3e rendez-vous nous fera davantage connaître le sort du peuple kurde écartelé entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran.

Pavillon République 1, Boulevard de la Marquette Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T19:00:00 2022-04-26T22:00:00