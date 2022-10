CINÉ-DÉBAT AUTOUR DES « IMMORTELLES » Marvejols, 15 octobre 2022, Marvejols.

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DES « IMMORTELLES »

Les agricultrices à l'honneur dans votre cinéma Le Trianon.

Dans le cadre du salon de la biodiversité de Marvejols, nous vous proposons de vous proposons de plonger dans les vies de Marie-Louise, Pascale et Annelise, 3 femmes qui nous offrent leur histoire et leur vision de l’âme paysanne sur 3 générations et 50 ans d’évolution dans le documentaire « Les Immortelles » de Pierrick Laurent, Léa Rossignol.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Émilie Maraval de Savon Pappus et Sonia Ecale du GAEC du Randon pour animer le ciné-débat à l’issue de la projection.

Les Immortelles – 48 min – synopsis :

La grâce nous offre l’espérance et nous enseigne la beauté. C’est la vie que Marie-Louise, Pascale et Annelise ont décidé de mener. Accepté, fantasmé, rejeté : elles ont choisi de mettre les mains à la pâte, les pieds dans la terre, et de croire à ce mode de vie paysan. Hiver, amour, printemps. Un cycle entre enfance et vieillesse. Elles relatent, sur trois générations et 50 ans d’évolution, leur histoire et leur vision de l’âme paysanne.

Bande annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596995&cfilm=305379.html

