Ciné-débat autour des algues vertes avec Guy Prigent et Sylvain Bouttet Paimpol, 3 mai 2022, Paimpol.

Ciné-débat autour des algues vertes avec Guy Prigent et Sylvain Bouttet La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

2022-05-03 – 2022-05-03 La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol

“L’OR VERT DE LA BRETAGNE”, Frédéric Variot et Guy Prigent : Ce documentaire de 25 mn, co-produit à FR3 Littoral, en 2000, raconte comment une algue invasive, de la famille des ulves, est apparue sur les côtes bretonnes, a envahi certaines plages et provoqué différentes réactions des professionnels, des associations et du grand public. “LA MARÉE ÉTAIT EN VERT” Sylvain Bouttet a suivi les tractations entre agriculteurs, autorités et écologistes pour remédier au problème des algues vertes sur le bassin versant de Lannion. Son film se veut une immersion positive dans la démocratie et le débat.

contact@limagequiparle.org

“L’OR VERT DE LA BRETAGNE”, Frédéric Variot et Guy Prigent : Ce documentaire de 25 mn, co-produit à FR3 Littoral, en 2000, raconte comment une algue invasive, de la famille des ulves, est apparue sur les côtes bretonnes, a envahi certaines plages et provoqué différentes réactions des professionnels, des associations et du grand public. “LA MARÉE ÉTAIT EN VERT” Sylvain Bouttet a suivi les tractations entre agriculteurs, autorités et écologistes pour remédier au problème des algues vertes sur le bassin versant de Lannion. Son film se veut une immersion positive dans la démocratie et le débat.

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

dernière mise à jour : 2022-04-27 par