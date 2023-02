Ciné débat : ” Autant que faire se peut “ Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

Ciné débat : ” Autant que faire se peut “, 28 mars 2023, Plédéliac . Ciné débat : ” Autant que faire se peut ” Foyer rural Plédéliac Cotes-d’Armor

2023-03-28 – 2023-03-28 Plédéliac

Cotes-d’Armor Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des cinés-débat. En présence du réalisateur Neven Denis Faire ensemble un voyage en Centre-Bretagne à la rencontre des femmes et des hommes qui inventent leur territoire.

Autant que faire se peut, ou comment un bouilleur de cru, une éleveuse de vers de terre, des planteurs d’arbres, un fabricant de moulin, une chorale de femmes et des bénévoles d’un chantier d’écoconstruction et d’une recyclerie façonnent leur paysage et renouent avec le vivant. +33 2 57 25 22 22 Plédéliac

