Ciné débat au profit des récoltes de l’Espoir Duras, 21 octobre 2021, Duras.

Ciné débat au profit des récoltes de l’Espoir 2021-10-21 16:00:00 – 2021-11-20 19:00:00

Duras Lot-et-Garonne

Projection du documentaire “Je fais un rêve” réalisé par Anne-Valérie JARA à 16h15.

Suivra une table ronde intitulée “Soutien aux enfants malades et recherche fondamentale sur les cancers de l’enfant” à 17h15, en présence des auteurs du documentaire, de représentants d’associations et de chercheurs Inserm et de l’Université de Bordeaux.

Projection du documentaire “Je fais un rêve” réalisé par Anne-Valérie JARA à 16h15.

Suivra une table ronde intitulée “Soutien aux enfants malades et recherche fondamentale sur les cancers de l’enfant” à 17h15, en présence des auteurs du documentaire, de représentants d’associations et de chercheurs Inserm et de l’Université de Bordeaux.

Projection du documentaire “Je fais un rêve” réalisé par Anne-Valérie JARA à 16h15.

Suivra une table ronde intitulée “Soutien aux enfants malades et recherche fondamentale sur les cancers de l’enfant” à 17h15, en présence des auteurs du documentaire, de représentants d’associations et de chercheurs Inserm et de l’Université de Bordeaux.

Les Récoltes de l’espoir

dernière mise à jour : 2021-10-19 par