le samedi 26 octobre 2019 à 20:00

La projection sera suivie de l’intervention de membres de L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ PAYSANS : association loi 1901 ayant pour mission d’accompagner les agriculteurs en difficulté de Sylviane Pralus, présidente de la MSA Côtes Normandes.

Tarifs habituels : 5€, 4€ pour les -18 ans, 4.50€ avec une carte d’abonnement

Projection du film Au nom de la terre d’Edouard Bergeon, suivie d’un débat Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-26T20:00:00 2019-10-26T22:30:00

