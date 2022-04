Ciné débat au ciné bourse de St Junien Film Goliath sur les lobbies des pesticides Ciné bourse Saint junien, 13 mai 2022, Saint-Junien.

Ciné débat au ciné bourse de St Junien Film Goliath sur les lobbies des pesticides

Ciné bourse Saint junien, le vendredi 13 mai à 20:00

Nous avons le plaisir de vous communiquer la programmation de la 2ème édition du festival HORIZON VERT, cinéma d’écologie et de films en circuit-court qui aura lieu entre le 4 et le 17 mai 2022 dans les quatre cinémas du Réseau Cinémas 87 (St-Junien, St-Yrieix, St-Léonard et Eymoutiers) ! [lien](https://festivalhorizonvert.fr/programmation/goliath/) [ici](https://festivalhorizonvert.fr/programmation/goliath/) Dans ce cadre, le vendredi 13 mai à 20h Séance suivie d’un débat avec Générations Futures et le Docteur Pierre-Michel Périnaud, président de l’association « Alerte des médecins sur les pesticides ». **Le film** : France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. Venez découvrir la manipulation des lobbies de l’agrochimie pour imposer les pesticides mortifères.

5 euros chaque séance

Ciné débat au ciné bourse de St Junien Film Goliath sur les lobbies des pesticides

Ciné bourse Saint junien Place Lenine 87200 saint junien Saint-Junien Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00