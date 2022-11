Ciné-débat: Attention fragile, les étangs de la Brenne Luant, 9 décembre 2022, Luant.

Ciné-débat: Attention fragile, les étangs de la Brenne

7 bis rue de Verdun Luant Indre

2022-12-09 20:30:00 – 2022-12-09

Attention Fragile se déroule en Brenne, le pays aux mille étangs, mais ce pourrait être dans n’importe quelle zone humide !

Ce territoire, situé au cœur de la France, aux confins du Berry, de la Touraine et du Poitou, abrite une des plus vastes zones continentales humides d’Europe.

La Brenne est réputée, pour sa faune, sa flore, exceptionnelles, ses paysages préservés. Comme souvent, les apparences sont trompeuses… Ce lieu foisonnant et paisible est menacé de manière insidieuse.

Ce film est l’histoire d’un photographe de nature, installé voilà plus de quarante ans, il observe et raconte son amour pour cette remarquable région, il partage aussi ses inquiétudes.

Film de 52 minutes, produit par FIFO Distribution en coproduction avec BIP TV. Réalisation: Patrick Luneau, Nicolas van Ingen.

Indre Nature et l’Ail des Ours vous invite à la projection du film » Attention fragile ». A l’issue de la projection, échanges et discussion avec la salle, en présence de l’équipe de tournage.

aildesours.asso@gmail.com

©Hellio- Van Ingen

