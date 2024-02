Ciné Débat Astérix le domaine des Dieux Ciné Armor Pleurtuit, dimanche 11 février 2024.

Ciné débat, doublé en Gallo, sous-titré Français. La projection sera suivi d’un échange avec: Nathalie Tréhel-Tas présidente de l’institut gallo et Marie-Brigitte Bertrand.

Film d’Animation France, Belgique Durée 1h26. Un film d’animation en 3D Relief de Louis Clichy et Alexandre Astier

D’après l’oeuvre de René Goscinny et Albert Uderzo. Scénario, adaptation et dialogues d’Alexandre Astier.

1er long métrage doublé en gallo!

Nous vla don en 50 avant Jezus-Christ; toute la Gaole ét empouillée o ;les Romains… Toute? Nenna dame!

N-i a core un vilaije o d’inderçabls Gaolouéz qi se regoncent core e terjou devant l’envaïssou.

Futë d’o ‘la, Jules Cezar decide de chanjer son pilum d’epaone etant qe ses armées ne treûent pouint le chieu pour les prindr par force, i va les prindr par biao ‘la q’ét la qhulture romaine qi va dezoriner les barbarins de gaolouéz-la.

Cezar fèt don elijer, a côtë du vilaije, un ferieûz pllessis demeurancier a ajeter par des bourjouéz romains: « Le Demaine és Dieûs ». Nôs amins gaolouéz vont-ti se deqeneûtr o l’arjient e les qemoditës romaines? Lou vilaije va-ti tourner atrape-tourists ? Astéris e Obélis vont tout fére pour qe les sonjeries de Cezar tourneraent en beûre de biqhe.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute? Non!

Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains: Le Domaine des Dieux . Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain? Leur village .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11

Ciné Armor 33 Rue du Centenaire Brindejonc des Moul

Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

