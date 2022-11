Ciné-débat Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrnes-Atlantiques EUR 0 0 « L’Aventure » (20mins), un film réalisé par des jeunes migrants accueillis à Pau.

« Je ne lâcherai pas ta main » un film de Dominique Cabrera et d’un collectif d’artistes et de citoyens.

