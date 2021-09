Tullins Tullins Isère, TULLINS Ciné-débat «Arbres et Forêts Remarquables» Tullins Tullins Catégories d’évènement: Isère

TULLINS

Ciné-débat «Arbres et Forêts Remarquables» Tullins, 24 septembre 2021, Tullins. Ciné-débat «Arbres et Forêts Remarquables» 2021-09-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-24 20:00:00 20:00:00 Cinéma Paradiso 3 rue Pasteur

Tullins Isère Tullins EUR 6.5 6.5 Le cinéma Paradiso vous propose un temps de découverte, d’échange et de discussion autour de l’importance des forêts pour la vie sur Terre et la meilleure manière de les protéger. Sur inscription. lucile.beaumann@paysvoironnais.com +33 4 76 07 01 41 http://paradiso-tullins.fr/FR/45/actualites-cinema-paradiso-tullins.html dernière mise à jour : 2021-09-15 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Cinéma Paradiso 3 rue Pasteur Tullins