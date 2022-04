Ciné-débat après visionnage du film “Arthur Rambo” Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Ciné-débat après visionnage du film “Arthur Rambo” Villefranche-de-Rouergue, 19 mai 2022, Villefranche-de-Rouergue. Ciné-débat après visionnage du film “Arthur Rambo” 16 Bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue

2022-05-19 – 2022-05-19

16 Bd Charles de Gaulle Aveyron Villefranche-de-Rouergue 4 EUR Ciné-débat jeudi 19 mai à 20h30 au cinéma Vox après visionnage du film Arthur Rambo de Laurent Cantet – 4€ l’entrée OT Villefranche-Najac

16 Bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Villefranche-de-Rouergue Adresse 16 Bd Charles de Gaulle Ville Villefranche-de-Rouergue lieuville 16 Bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue

Ciné-débat après visionnage du film “Arthur Rambo” Villefranche-de-Rouergue 2022-05-19 was last modified: by Ciné-débat après visionnage du film “Arthur Rambo” Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 19 mai 2022

Villefranche-de-Rouergue