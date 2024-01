Ciné-débat Alzheimer, aidant le grand oublié Millau, samedi 17 février 2024.

Ciné-débat

Projection du film » Tendre mémoire » de Yoni Nahum en présence des acteurs du film.

Entrée gratuite

L’association France Alzheimer et maladies apparentées veut porter la voix des familles et pour y parvenir donne la parole aux personnes malades et aux aidants. Nous le faisons à travers divers supports qui permettent également de sensibiliser le grand public à la maladie afin de bâtir ensemble une société plus inclusive.

A la sortie de la crise sanitaire, période très difficile pour les familles, nous avons voulu produire un film. L’idée était de suivre une personne malade dans son quotidien ; une personne qui ouvrirait les portes de sa vie, de son intimité, de son cœur. Ainsi, Gérard et Marie ont accepté d’ouvrir les portes de leur appartement et de leur quotidien à France Alzheimer et à une équipe de tournage dans le cadre de la réalisation du film « Tendre Mémoire ». Avec ce documentaire qui donne la parole à une personne malade, le couple veut tordre le cou aux clichés qui ont la peau dure.

Ce documentaire tente également de changer et d’éveiller les regards, ou en tout cas de poser les questions : Quel regard avons-nous aujourd’hui sur la maladie et les malades d’Alzheimer ? Quelles appréhensions gravitent autour de cette maladie ? Comment se vit- elle concrètement pour Gérard et sa femme, sûrement représentatifs d’autres familles ?…

Venez participer au ciné-débat proposé le samedi 17 février à 14h30 au CREA (10 Bd Sadi Carnot) avec la projection du documentaire « Tendre Mémoire » (entrée gratuite), suivie d’échanges avec la salle et en présence de Gérard et Marie, protagonistes du film.

Infos et contact : France Alzheimer Aveyron 05 65 44 53 10 EUR.

Au CREA

Millau 12100 Aveyron Occitanie

