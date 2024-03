Ciné-débat: « Agriculture et alimentation: quel modèle pour demain? » Cinéma Jean Marais Aucamville, vendredi 29 mars 2024.

Ciné-débat: « Agriculture et alimentation: quel modèle pour demain? » Organisé par Nordenvie, en partenariat avec la Commune d’Aucamville et le cinéma Jean Marais Vendredi 29 mars, 20h30 Cinéma Jean Marais

« Les excès du climat frappent de plus en plus durement le monde agricole. En 2022, la sécheresse crée un véritable électrochoc dans la vallée de la Drôme. Nathanaël Coste, géographe de formation, enquête chez des agriculteurs bio et conventionnels pour qui le temps de l’adaptation a déjà commencé. Sur le terrain, les approches diffèrent, qu’elles reposent sur les technologies, les stockages d’eau, la gestion des sols ou l’agroécologie.

Alors que la moitié des fermes va changer de main d’ici dix ans, le film questionne agriculteurs et chercheurs sans à priori pour repenser notre façon de produire et construire la résilience alimentaire d’un territoire. »

Bande annonce

« Le temps d’échange qui suivra sera animé par Fabrice Ruffier (Terre de liens) et deux producteurs: Le potager de Camille et Borde Bio. «

Cinéma Jean Marais 8 rue des écoles 31140 Aucamville Aucamville 31140 Haute-Garonne Occitanie

partage de l’eau résilience alimentaire

Nordenvie, Commune d’Aucamville et Cinéma Jean Marais