Ciné-débat : « À sec, la grande soif des multinationales » Reignat Reignat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Reignat

Ciné-débat : « À sec, la grande soif des multinationales » Reignat, 4 mars 2022, Reignat. Ciné-débat : « À sec, la grande soif des multinationales » Salle des fêtes Le bourg Reignat

2022-03-04 – 2022-03-04 Salle des fêtes Le bourg

Reignat Puy-de-Dôme Reignat EUR À l’heure où les ressources hydrique s’amenuisent en Europe, les multinationales de l’eau en bouteille n’entendent pas renoncer à leurs prérogatives. Enquête en France (Danone à Volvic, Nestlé à Vittel) et en Allemagne. Salle des fêtes Le bourg Reignat

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Reignat Autres Lieu Reignat Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Reignat lieuville Salle des fêtes Le bourg Reignat Departement Puy-de-Dôme

Reignat Reignat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reignat/

Ciné-débat : « À sec, la grande soif des multinationales » Reignat 2022-03-04 was last modified: by Ciné-débat : « À sec, la grande soif des multinationales » Reignat Reignat 4 mars 2022 Puy-de-Dôme Reignat

Reignat Puy-de-Dôme