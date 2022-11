Ciné-débat à Prayssac : « la Combattante » Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Ciné-débat à Prayssac : « la Combattante » Prayssac, 1 décembre 2022, Prayssac. Ciné-débat à Prayssac : « la Combattante »

Cinéma Louis Malle Place Dutours Prayssac Lot Place Dutours Cinéma Louis Malle

2022-12-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-01

Place Dutours Cinéma Louis Malle

Prayssac

Lot Prayssac Lot EUR Rendez-vous pour un ciné-débat avec « la Combattante ». Projection suivie d’un débat avec La Cimade le jeudi 1er décembre à 20h30, puis d’un pot dans le hall. +33 6 85 90 08 19 ciné débat_la combattante

Place Dutours Cinéma Louis Malle Prayssac

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT CVL Vignoble Lot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Autres Lieu Prayssac Adresse Prayssac Lot OT CVL Vignoble Lot Tourisme - Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme - Agence de Développement TouristiquePlace Dutours Cinéma Louis Malle Ville Prayssac lieuville Place Dutours Cinéma Louis Malle Prayssac Departement Lot

Prayssac Prayssac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssac/

Ciné-débat à Prayssac : « la Combattante » Prayssac 2022-12-01 was last modified: by Ciné-débat à Prayssac : « la Combattante » Prayssac Prayssac 1 décembre 2022 Cinéma Louis Malle Place Dutours Prayssac Lot OT CVL Vignoble Lot Prayssac

Prayssac Lot