Ciné-Débat : A nos enfants Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Débat : A nos enfants Cinéma Le Trianon, 24 mai 2022, Romainville. Ciné-Débat : A nos enfants

Cinéma Le Trianon, le mardi 24 mai à 20:30

Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s’occupe aujourd’hui à Rio d’un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec sa co… Film suivi d’un débat sur l’homoparentalité avec Maître Clélia Richard, avocate au barreau de Paris, membre de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T20:30:00 2022-05-24T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Ciné-Débat : A nos enfants Cinéma Le Trianon 2022-05-24 was last modified: by Ciné-Débat : A nos enfants Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 24 mai 2022 Cinéma Le Trianon Romainville Romainville

Romainville Seine-Saint-Denis