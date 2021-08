Ciné-débat à l’eB, 16/09, 20:00, Secrets des champs Pont-Péan, 16 septembre 2021, Pont-Péan.

Pont-Péan, le jeudi 16 septembre à 20:00

**Secrets des champs, un film d’Honorine Périno** **et un ciné-débat pour tous** Inondations, incendies, dôme de chaleur, fonte des glaces… En 2021, l’été est meurtrier et dévastateur partout dans le monde. Le rapport du GIEC 2021 est sans appel. Les prévisions des scientifiques sont catastrophiques, certains impacts seraient déjà irréversibles : hausse de la température mondiale au-delà du raisonnable, montée des océans et intensifications des événements extrêmes avec une alarme sur la sécurité alimentaire dans le monde. Notre maison brûle et faut-il simplement nous contenter de regarder des images spectaculaires ? Ce ciné débat gratuit du 16 septembre à 20:00 à l’eB est le temps de l’interrogation. C’est aussi le moment de regarder les solutions proposées par les scientifiques comme Marc Dufumier, agronome émérite à Agro-Paris-Tech et nos agriculteurs et maraîchers bio de Pont-Péan. Ils ouvrent des pistes d’innovation pour l’agriculture : « Les plantes cultivées ont un potentiel incroyable ». Les recherches récentes dévoilent également de nouvelles orientations pour une agriculture écologique. Le rôle des agriculteurs est primordial. Manon et Pierre-Yves Héluard de la ferme bio de la Maussonnière, «Du grain au pétrin» ainsi qu’Olivier Mosset, le maraîcher bio de la Touche Audienne/Le Domaine nous apportent leurs concours en venant vous présenter leurs démarches lors de ce ciné-débat. Avec la fabrique citoyenne de Pont-Péan, ils vous proposent également la balade Fagopyrum, autour de la culture du blé noir d’hier et d’aujourd’hui en massif armoricain pour comprendre sur le terrain les possibles. Des invités sont attendus. **L’agriculture intensément écologique n’est pas incompatible avec une agriculture en quantité et en qualité pour tous, au nord comme au Sud.** **Ciné-débat en partenariat avec** **Voyage-en-Terre Bio et Rennes Métropole.** Avec 2000 participants attendus, dont 500 en présentiel, le Congrès Mondial de la Bio du 6 au 10 septembre est l’un des premiers événements de la rentrée. Il va se dérouler au Centre des congrès de Rennes, au couvent des Jacobins. La Fabrique citoyenne de Pont-Péan prend part à cet événement avec une programmation locale du 5 au 19 septembre, de 6 événements, labellisés Voyage en Terre Bio. Des temps forts liés aux différentes balades et à un ciné-débat au centre culturel espace Beausoleil sont proposés aux Pont-Péannais, aux communes voisines et visiteurs de Rennes Métropole et plus encore. [Ciné-débat : Secrets des champs – Espace Beausoleil – 16 septembre – 20:00](https://jeparticipe-pontpean.fr/2021/08/24/cine-debat-a-leb-16-09-2000-secrets-des-champs/) **Les écobalades pont-péannaises** **Nos événement labellisés Voyage en Terre Bio :** > Voyage dans mon jardin au naturel le 5/09 > Balade Le ruisseau du Tellé retrouve ses droits le 18/09 matin > La clean-walk pont-péannaise : World Clean Up Day 2021 le 18/09 AM > Marché/forum, le 10/09 de 9:30 à 14:30 > Balade Fagopyrum, blé noir d’hier et d’aujourd’hui en massif armoricain la journée, départ à 10:30, le 19/09, pique-nique partagé au champ.

Entrée libre, Passe sanitaire

Pont-Péan Allée de la mine 35131 Pont-Péan Pont-Péan Ille-et-Vilaine



