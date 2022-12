Ciné-Débat #4 – L’oeil des Cigognes La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné-Débat #4 – L’oeil des Cigognes La maison de la Conversation, 17 janvier 2023, Paris. Le mardi 17 janvier 2023

de 15h00 à 21h00

. gratuit Pour cette 4e édition du “Ciné-Débat”, nous recevons la réalisatrice Amandine Clément et sa série documentaire “L’oeil des Cigognes”. “L’oeil des Cigognes” donne la parole aux personnes adoptées qui à travers divers témoignages raconte des trames de vies uniques, qui donnent des points de vues sur le sujet et mettent le doigt sur des problématiques propre à chacun. La Maison de la Conversation ouvre ses portes aux habitant.es du quartier et vous propose la diffusion d’un film suivie d’un échange avec l’ensemble des participant.es et l’équipe à la base du projet. Venez rencontrer vos voisin.e.s avec et sans domicile et passer un moment convivial à nos côtés ! La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/Maisondelaconversation/?ref=page_internal https://www.facebook.com/Maisondelaconversation/?ref=page_internal https://www.eventbrite.fr/e/billets-cine-debat-4-loeil-des-cigognes-488613384787

La maison de la Conversation

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La maison de la Conversation Adresse 10-12 rue Maurice Grimaud Ville Paris lieuville La maison de la Conversation Paris Departement Paris

La maison de la Conversation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ciné-Débat #4 – L’oeil des Cigognes La maison de la Conversation 2023-01-17 was last modified: by Ciné-Débat #4 – L’oeil des Cigognes La maison de la Conversation La maison de la Conversation 17 janvier 2023 La maison de la Conversation Paris Paris

Paris Paris