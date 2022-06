Ciné- débat

Ciné- débat, 19 octobre 2022, . Ciné- débat

2022-10-19 20:00:00 – 2022-10-19 22:30:00 Projection d’un film documentaire, suivi d’un débat dans le cadre du festival AlimenTERRE, évènement international sur l’alimentation durable et solidaire.

Gratuit, réservé aux adultes. Programmation disponible en septembre sur le site internet. Projection d’un film documentaire, suivi d’un débat dans le cadre du festival AlimenTERRE, évènement international sur l’alimentation durable et solidaire.

Gratuit, réservé aux adultes. Programmation disponible en septembre sur le site internet. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville