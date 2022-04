Ciné Débat

Ciné Débat, 12 mai 2022, . Ciné Débat

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 Projection du film ” A la folie” réalisé par Audrey Estrougo.

Séance accompagnée d’un échange avec Emmanuelle Saint-Macary, présidente déléguée de l’Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) et d’un soignant en psychiatrie. Projection du film ” A la folie” réalisé par Audrey Estrougo.

