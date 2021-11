Ciné débat – 200 mètres de Ameen Nayfeh Cherbourg-en-Cotentin, 25 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Ciné débat – 200 mètres de Ameen Nayfeh Le Palace EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-25 20:30:00 – 2021-11-25 Le Palace EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes.

Organisé par l’association France Palestine Nord-Cotentin dans le cadre des Rencontres internationales de la fraternité.

Durée : 1h37.

cinema@lepalace.org +33 6 31 26 41 83 http://lepalace.org/

