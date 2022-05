Ciné de plein-air “moi, agricultrice” de Delphine Prunault Écomusée de la bintinais, 14 mai 2022 22:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Nuit des musées Ciné de plein-air “moi, agricultrice” de Delphine Prunault Écomusée de la bintinais Samedi 14 mai, 22h00

Film de 2022 d’une durée de 52 minutes en présence de la réalisatrice Delphine Prunault

Des années d’après-guerre à nos jours, des pionnières paysannes et agricultrices vont mener un long combat de l’ombre pour passer de l’invisibilité sociale à la reocnnaissance pleine et entière de leur statut.

en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et Clair-Obscur

Ancienne ferme-manoir, l’écomusée incarne aujourd’hui la mémoire vivante du pays de Rennes. Situé dans un environnement privilégié, clame et verdoyant. De nombreux événements ponctuent le calendrier au gré des saisons et de l’actualité. Au programme : journées thématiques, démonstrations, conférences et visites guidés

parking, métro ligne 1 direction poetrie station triangle ; en bus : ligne 61 direction saint-Erblon, arrêt Le Hil Bintinais

http://ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr

parking, metro line 1 direction poetrie station triangle; by bus: line 61 direction saint-Erblon, stop Le Hil Bintinais Saturday 14 May, 22:00

A former farm-manor, the ecomuseum now embodies the living memory of the country of Rennes. Located in a privileged environment, clamor and green. Many events punctuate the calendar according to the seasons and the news. On the programme: thematic days, demonstrations, conferences and guided tours

Desde los años de la posguerra hasta nuestros días, las campesinas y las campesinas pioneras van a librar una larga lucha desde la sombra para pasar de la invisibilidad social a la plena renovación de su estatus.

en colaboración con la Filmoteca de Bretaña y Clair-Obscur

Sábado 14 mayo, 22:00

route de chatillon sur-Seiche 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Bretagne