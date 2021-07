Mettray Mettray Indre-et-Loire, Mettray Ciné de plein air – Donne moi des ailes Mettray Mettray Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Mettray

Ciné de plein air – Donne moi des ailes Mettray, 25 août 2021, Mettray. Ciné de plein air – Donne moi des ailes 2021-08-25 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-25

Mettray Indre-et-Loire Mettray La commune de Mettray vous invite à une projection cinéma en plein air, gratuite, au cœur du Parc de la Vallée.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 25 août 2021 pour visionner le film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier.

