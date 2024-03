Ciné de la Baie Paris, Texas Salle municipale Plougasnou, dimanche 14 avril 2024.

Ciné de la Baie Paris, Texas Salle municipale Plougasnou Finistère

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film « Paris, Texas » de Wim Wenders.

Palme d’Or au Festival de Cannes 1984. Version originale sous-titrée.

« Paris, Texas » est un pur chef d’œuvre. Drame familial et passionnel, toujours mené avec beaucoup d’élégance et de poésie, le chef d’oeuvre de Wim Wenders, Palme d’or à Cannes, est un pur moment de cinéma inoubliable. La musique est somptueuse, la qualité de la photographie est hallucinante, les couleurs rayonnent à l’écran, les décors sont époustouflants. C’est à la fois léger, profond, émouvant, très poétique.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Salle municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne cinedelabaie@gmail.com

L’événement Ciné de la Baie Paris, Texas Plougasnou a été mis à jour le 2024-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX