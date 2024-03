Ciné de la Baie La Conspiration du Caire Salle municipale Plougasnou, dimanche 24 mars 2024.

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film « La Conspiration du Caire » de Tarik SALEH.

Film tout public. Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022. Avec la virtuosité contenue de sa mise en scène et l’impressionnante précision de son écriture, Tarik Saleh signe avec La Conspiration du Caire un thriller d’espionnage surpuissant, aussi riche que stimulant.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24

Salle municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne cinedelabaie@gmail.com

