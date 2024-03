Ciné de la Baie Enquête sur un scandale d’Etat Salle municipale Plougasnou, dimanche 28 avril 2024.

Ciné de la Baie Enquête sur un scandale d’Etat Salle municipale Plougasnou Finistère

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film « Enquête sur un scandale d’Etat » de Thierry de Peretti. Séance spéciale en présence de Jeanne Aptekman, scénariste du film.

Quand il aborde l’un des plus sidérants scandales policiers de ces dernières décennies, Thierry De Peretti se garde bien d’en livrer une interprétation simple, cherchant au contraire à restituer les doutes et la complexité d’une enquête inachevée, aux innombrables facettes. Un film impur, troublant, aussi intelligent que fascinant.

Un film haletant et rigoureux qui relate le travail du journaliste qui a mené l’investigation et la difficulté à démêler le vrai du faux dans une histoire tentaculaire.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28

Salle municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne cinedelabaie@gmail.com

