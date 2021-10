Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Danse : Azur et Asmar Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

le dimanche 21 novembre à 09:30

Dans l’Europe de l’Ouest du XVe siècle, Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, deux enfants bercés par les mêmes légendes… Festival du film franco-arabe – Avant le film, spectacle de danse orientale par Myriam Sorignet. Sa danse se distingue par sa dimension théâtrale, en lien intime avec la musique. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T11:30:00

