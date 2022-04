Ciné-Danse : Allons enfants Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le vendredi 13 mai à 20:00

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants e… Avant le film, freestyle de danse Hip Hop, la scène est à vous ! inscription sur place dès 19h. Après le film, rencontre avec les “rookies” du film et Thomas Ramires, professeur de hip… Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

