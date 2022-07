Ciné dans la Baronnie : Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore et Nora Twomey, 2009 Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Odon

Calvados

Ciné dans la Baronnie : Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore et Nora Twomey, 2009 Bretteville-sur-Odon, 29 août 2022, Bretteville-sur-Odon. Ciné dans la Baronnie : Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore et Nora Twomey, 2009

8 Rue de la Baronnerie Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie

2022-08-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-29 21:15:00 21:15:00

Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie

Bretteville-sur-Odon

Calvados Bretteville-sur-Odon A 16h : un goûter est proposé aux familles, venez costumé à la mode médiévale .

De 17h à 19h : conférence « L’étude matérielle des manuscrits anciens du Mont Saint-Miche par Stéphane Lecouteux. Une présentation des pigments et des colorants utilisés dans les manuscrits par Noura Cham-Harmel, enlumineuse.

A20h30 : projection sur grand écran dans la Baronnie du film Brendan et le secret de Kells. A 16h : un goûter est proposé aux familles, venez costumé à la mode médiévale .

De 17h à 19h : conférence « L’étude matérielle des manuscrits anciens du Mont Saint-Miche par Stéphane Lecouteux. Une présentation des pigments et des colorants utilisés… chemins-st-michel@wanadoo.fr +33 2 31 24 11 76 A 16h : un goûter est proposé aux familles, venez costumé à la mode médiévale .

De 17h à 19h : conférence « L’étude matérielle des manuscrits anciens du Mont Saint-Miche par Stéphane Lecouteux. Une présentation des pigments et des colorants utilisés dans les manuscrits par Noura Cham-Harmel, enlumineuse.

A20h30 : projection sur grand écran dans la Baronnie du film Brendan et le secret de Kells. Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon

dernière mise à jour : 2022-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Odon, Calvados Autres Lieu Bretteville-sur-Odon Adresse Bretteville-sur-Odon Calvados Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Ville Bretteville-sur-Odon lieuville Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Departement Calvados

Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretteville-sur-odon/

Ciné dans la Baronnie : Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore et Nora Twomey, 2009 Bretteville-sur-Odon 2022-08-29 was last modified: by Ciné dans la Baronnie : Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore et Nora Twomey, 2009 Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon 29 août 2022 8 Rue de la Baronnerie Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados

Bretteville-sur-Odon Calvados