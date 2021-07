La Charité-sur-Loire Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire) La Charité-sur-Loire, Nièvre Ciné-cyclo sur la plage Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire) La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire), le vendredi 17 septembre à 20:00

La Loire en arrière plan, les pieds dans le sable, le nez au vent, venez au cinéma sous les étoiles et découvrez des aventuriers qui ont choisis d’associer sport et préservation de l’environnement. Et pour ne pas vous engourdir, la séance se déroulera à la force de quelques mollets volontaires ! Prenez vos chaises, couvertures ou coussins pour vous installer confortablement sur la plage. Projection de films sur la plage du Grand-Monarque (amont du pont) à La Charité-sur-Loire à 19h45. Venez au cinéma sous les étoiles. Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire) 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T22:00:00

