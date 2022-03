Ciné-Culte – Rocky Amical Ciné de Leers Leers Catégories d’évènement: Leers

Tous les deuxièmes dimanches du mois, (re)découvrez en version restaurée un gand classique du cinéma. Le dimanche 13 mars 2022, l’Amical Ciné de Leers vous propose le film Rocky, oscar du meilleur film. Séance en VOST. Tarifs : [https://amicalcine.fr/tarifs/](https://amicalcine.fr/tarifs/) par l’Amical Ciné de Leers Amical Ciné de Leers 35 rue Joseph Leroy Leers Leers Nord

