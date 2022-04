Ciné Culte – Psychose Amical Ciné de Leers Leers Catégories d’évènement: Leers

Tous les deuxièmes dimanches du mois, à 20h30, (re)découvrez en version restaurée un grand classique du cinéma ! Le dimanche 8 mai, à 20h30 : Psychose par Alfred Hitchcock, avec Anthony Perkins, Janet Leigh. Synopsis : Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l’entend, entre son travail ennuyeux et ses amours contrariées. Mais un beau jour, son patron lui demande déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est grande. Séance en VOST, interdit aux moins de 12 ans. Amical Ciné : 35 rue Joseph Leroy, 59115 LEERS site : [http://amicalcine.fr](http://amicalcine.fr), tel : 03.20.80.05.31, mail : [amical.cine@gmail.com](mailto:amical.cine@gmail.com) Places à 7,5€/6€/5€, tarif abonné à 5,5€. Deux parkings gratuits attenant au cinéma”

