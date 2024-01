Ciné-crêpes Orbigny, dimanche 4 février 2024.

Ciné-crêpes Orbigny Indre-et-Loire

Après midi cinéma en famille:

1ere partie: Long metrage d’animation: Wallace & Gromit le mystere du Loup garou.

Entract Crepes et chocolats chauds ….

2eme partie « Rien a déclarer » avec Dany Boon et Benoit Poelvore.

Place du 11 Novembre 1918

Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lespiedsdanslo.asso@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04



L’événement Ciné-crêpes Orbigny a été mis à jour le 2024-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire