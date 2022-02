Ciné Créatif pour les enfants Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts 4 4 Le Ciné-créatif du Relais Assistants Maternels est de retour au Cinéma les Clubs de Villers-Cotterêts. Au programme un accueil avec buffet de gourmandises et la projection de courts métrages adaptés au jeune public. Le Quatuor à cornes « Là-haut sur la montagne » avec 3 courts-métrages d’animation: Temp de cochons, Croc Marmottes et « Là-haut sur la montagne. Tarif : 4€ la place .

