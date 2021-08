Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné Coup de cœur / Profession du père Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 11 août au lundi 30 août à Cinéma L’Autan

Résumé —— Émile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général. Bande Annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589838&cfilm=275138.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589838&cfilm=275138.html)

5 euros

Un film de Jean-Pierre Améris Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-08-11T21:00:00 2021-08-11T22:30:00;2021-08-13T21:00:00 2021-08-13T22:30:00;2021-08-15T18:00:00 2021-08-15T19:30:00;2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T20:00:00;2021-08-29T18:00:00 2021-08-29T19:30:00;2021-08-30T18:30:00 2021-08-30T20:00:00

