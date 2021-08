Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné Coup de cœur / Louloute Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné Coup de cœur / Louloute Cinéma L’Autan, 16 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné Coup de cœur / Louloute

du jeudi 16 septembre au lundi 20 septembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592798&cfilm=287251.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592798&cfilm=287251.html) Un film de Hubert Viel Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T21:00:00 2021-09-16T22:30:00;2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-20T18:30:00 2021-09-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne